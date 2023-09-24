Batman'daki dağ köylerinde domates hasadı sürüyor

İlçeye bağlı 14 dağ köyünde yetişen domates, ince kabuklu olması, tadı ve sulu yapısıyla rağbet görüyor. Yeşilken turşu, pembeyken sofralık ve kırmızıyken salçalık olarak kullanılan Kozluk domatesinin hasadı sürüyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, dağ domatesi olarak da adlandırılan Kozluk domatesinin 1000 rakımın üzerindeki 14 köyde yetiştiğini söyledi.

Tadı, aroması, kokusu, şekli ve ağırlığıyla diğer domateslerden ayrıldığını belirten Sağlam, domatesin bölgede rağbet gördüğünü kaydetti.

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"Yıllık ortalama 5 bin ton rekolte elde ediyoruz"

"Bazı domatesler 2,5 kilograma yaklaşabilmektedir. Kozluk domatesinin coğrafi işaret alabilmesi için geçen yıl başvuruda bulunduk. Bu yıl itibarıyla işlemler sonuçlandı, şu anda askı aşamasında. İnşallah bu yıl içerisinde coğrafi işaret alacaktır. Coğrafi işaret alan domatesimiz daha fazla tanınmış olacak. Hem ülkemizde hem de dünyada tanınmış bir çeşit olarak ürünümüzü piyasaya süreceğiz." diyen Sağlam, domatesten yıllık ortalama 5 bin ton rekolte elde ettiklerini bildirdi.

Geçitaltı Köyü Muhtarı Mehmet Ön de yetiştirdikleri domatesin en önemli özelliğinin 1200 rakımda, soğuk kaynak suyu ile sulanması ve organik gübre ile yetiştirilmesi olduğunu anlatarak "Domateslerimiz ağırlığıyla da ön planda. Her bir domatesimiz bir kilogramdan fazla yetişmektedir." dedi.