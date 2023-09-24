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Güncel
AA 24.09.2023 05:06

Tokat Emniyet Müdürlüğü'nden moral etkinliği

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri ile emekli emniyet personelinin katılımıyla eğlence etkinliği düzenlendi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü'nden moral etkinliği
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Uzunburun Tesisleri'nde personele aidiyet duygusunu hissettirmek, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamak, emekli personelin unutulmadığını göstermek, polis-vatandaş ilişkisini sıcak tutmak amacıyla çeşitli etkinliklerin bulunduğu program gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, gazetecilere, programın düzenlenmesinde katkısı olan Valilik başta olmak üzere Belediye ve kamu kurumlarına teşekkür etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Programla zor şartlarda çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak, aileleri ile güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istediklerini dile getiren Armağan, şehit aileleri ve gazilerle de bir arada olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun da katıldığı program, müzik dinletisi ile son buldu.

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