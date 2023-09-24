Iğdır'da gönüllü gençler etkinliklerle çocukları sevindiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında son iki yılda yaklaşık 100 okulda 12 bin çocuğa ulaşan gönüllüler, il merkezi ve ilçelere bağlı köylerdeki okullar, Sevgi Evleri ile hastanelere giderek çeşitli sportif ve sosyal faaliyetler yapıyor.

Son olarak bir ilkokul öğrencisinin çağrısı üzerine Emek Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna giden gönüllü gençler ve liderleri, buradaki yaklaşık 200 öğrenciyle okulun bahçesinde yüz boyama, akıl zeka oyunları, halat çekme ve okçuluk gibi çeşitli sportif faaliyetler yaptı.

Müzik eşliğinde öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan gönüllü gençler, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram etti.

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürü Raci Şahin, Iğdır'da Müdürlük olarak Bakanlıklarıyla koordinasyon halinde köy okullarında ve dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu bölgelerde etkinlikler yaptıklarını söyledi.

"Etkinlikleri her hafta farklı okullarımızda icra ediyoruz"

Son olarak bir öğrencinin kendilerine telefonla ulaşması üzerine ilkokulda etkinlik yaptıklarını anlatan Şahin, "Bize ulaşan Masume isimli öğrencimizin talebini kabul ettik. Bu etkinlikleri her hafta farklı okullarımızda icra ediyoruz. İnşallah daha kapsamlı bir hale getirerek öğrencilerimizle birlikte olamaya devam edeceğiz." dedi.

Gönüllü gençlerden Rabia Bağcı da köy ve ilçelerdeki okullara giderek etkinliklerle çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Çocukların heyecanına ortak olmanın kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Bağcı, "Gittiğimiz köylerde sportif faaliyetler ve akıl zeka oyunları oynuyoruz. Çocukların el becerilerinin gelişmesi için sanatsal etkinlikler de yapıyoruz. Bunu yaparken hem çocukları eğlendiriyoruz hem de yeteneklerini keşfediyoruz. Gençlik merkezine gelemeyen çocukların bulunduğu dezavantajlı okullara da gidiyoruz." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Çok mutluyum, çok eğlendik"

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Masume Bağcı ise kendisinin gençlik merkezinde spor etkinliğine katıldığını belirterek "Burada eğitim gören arkadaşlarım oraları bilmiyordu. Ben de merkezin müdürünü aradım, buraya gelip etkinlik yapmaları ve arkadaşlarımın bir şeyler öğrenmesini istedim. Geldiler ve birlikte çeşitli etkinlikler yaptık. Çok mutluyum, çok eğlendik." ifadelerini kullandı.