Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesi Ankara’ya gönderildi
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in naaşı, düzenlenen törenle Ankara’ya gönderildi.
Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in Türk bayrağına sarılı naaşı, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa taşınarak Ankara’ya gönderildi.
Etiketler: Eren Operasyonları Şehit
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