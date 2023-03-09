Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma okul servis araçlarını denetledi
Yozgat'ta jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, köylerden öğrenci taşıyan servisleri denetleyerek, şoförlere, sürüş teknikleri, emniyet kemerinin önemi, öğrenci indirme bindirme kuralları, şoförün görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.
Ekipler öğrencileri de trafikte görme, görülme ve duyma, emniyet kemeri takmanın önemi ile yaya geçitlerinin kullanımı hakkında bilgilendirdi.
Etiketler: Yozgat
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