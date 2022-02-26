Jandarma, geçen yıl binlerce atığı ekonomiye kazandırdı
Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, 868 bin 441 kilogram atığın geri kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı da israfın önlenmesinin, kaynakların daha verimli kullanılmasının ve atık miktarının azaltılmasının hedeflendiği "Sıfır Atık Projesi"ne dahil oldu.
Proje kapsamında geçen yıl, 237 bin 992 kilogram atık motor/bitkisel yağın, 342 bin 17 kilogram ambalaj atığın, 10 bin 120 kilogram atık pilin, 278 bin 312 kilogram atık kağıdın, toner/kartuşun geri kazanımını sağlayarak çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağladı.
Projede bizde varız diyen Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Jandarma Genel Komutanlığınca 2021 yılında Sıfır Atık Projesi kapsamında, 237 bin 992 kilogram atık motor/bitkisel yağ, 342 bin 17 kilogram ambalaj atığı, 10 bin 120 kilogram atık pil, 278 bin 312 kilogram atık kağıt, toner/kartuşun geri kazanımı sağlanarak çevreye ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur."
Jandarma Genel Komutanlığınca 2021 yılında, Sıfır Atık Projesi kapsamında⬇️— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 26, 2022
-237.992 kg. atık motor/bitkisel yağ,
-342.017 kg. ambalaj atığı,
-10.120 kg. atık pil,
-278.312 kg. atık kağıt, toner/kartuşun geri kazanımı sağlanarak çevreye ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur. pic.twitter.com/KOX8IW7Jao
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