Jandarma Genel Komutanlığı da israfın önlenmesinin, kaynakların daha verimli kullanılmasının ve atık miktarının azaltılmasının hedeflendiği "Sıfır Atık Projesi"ne dahil oldu.

Proje kapsamında geçen yıl, 237 bin 992 kilogram atık motor/bitkisel yağın, 342 bin 17 kilogram ambalaj atığın, 10 bin 120 kilogram atık pilin, 278 bin 312 kilogram atık kağıdın, toner/kartuşun geri kazanımını sağlayarak çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağladı.

Projede bizde varız diyen Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Jandarma Genel Komutanlığınca 2021 yılında Sıfır Atık Projesi kapsamında, 237 bin 992 kilogram atık motor/bitkisel yağ, 342 bin 17 kilogram ambalaj atığı, 10 bin 120 kilogram atık pil, 278 bin 312 kilogram atık kağıt, toner/kartuşun geri kazanımı sağlanarak çevreye ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur."