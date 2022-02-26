Elazığ’da jandarma ekipleri, kadınlara KADES ve öğrencilere güvenli internet kullanımı ile siber farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının arttırılması yönelik olarak Beyhan beldesinde ve Sugözü Mahallesinde kadınlara yönelik eğitim verdi.

Jandarma, ayrıca bazılarının telefonuna KADES’i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca jandarma ekipleri, güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık konularında öğrencilere seminer verdi.

Ekiplerin İçme İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlediği eğitim seminerinde, eğitimde güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık hakkında bilgiler verilirken, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan ekipler, gençleri sanal tehlikelerden korumak için bu tür faaliyetlere devam edileceğini belirtti.