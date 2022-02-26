Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hürriyet Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 150 gram esrar, 265 uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 18:06
- 17:48
- 17:47
- 17:43
- 17:37
Sıradaki Haber
Jandarmandan kadın ve çocuklara seminer
Yükleniyor lütfen bekleyiniz