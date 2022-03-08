İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, merkeze bağlı Maksutcuk köyünde kadınlarla bir araya geldi.

Köy evinde toplanan kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler verilmesinin ardından Karslı aşıklar müzik ziyafeti sundu. Aşıkların istek parçalar da söylediği programda, duygulanan bazı kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma ekipleri, daha sonra kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Köy muhtarı Engin Yümün, gazetecilere, köylerinde kadınlara yönelik ilk kez böyle bir program düzenlendiğini söyledi.

Jandarma personeline teşekkür eden Yümün, "Jandarma ekiplerinin de katılımıyla çeşitli programlar yaptık, aşıklarımız dinleti sundu. Köyümüzün kadınları, annelerimiz, kızlarımızı hep bir araya topladık, renkli bir etkinlik oldu." dedi.

Kadınlardan Özlem Samsa ise oğlunun da asker olduğunu ve Mehmetçiği gördüğünde duygulandığını anlatarak, "Aklıma Elazığ'daki asker oğlum geldi ve ağladım. Programı da çok güzel buldum, duygulandık. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Programı yapan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış ilçesinde de jandarma ekipleri, ilçeyi gezerek kadınlara karanfil dağıttı.

Ayrıca ilçedeki şehit ve gazi aileleri de program kapsamında ziyaret edildi.