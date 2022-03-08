Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zabıtadan ayçiçeği yağı denetimi
[Fotoğraf: AA]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen fiyatlardaki fahiş artış ve ürünlerin depolarda saklandığı yönündeki şikayetler üzerine marketlerde yağ denetimi başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine başta zincir marketler olmak üzere kent genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetimleri yoğunlaştırdı.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde raflarda yağ olup olmadığı, raftaki etiket ile kasa çıkışlarının birbirine uyup uymadığı ve depolarda yağ saklanıp saklanmadığı incelendi. Denetim yapılan marketlerin raflarında yeterli miktarda yağ bulunduğu gözlenirken depolarda da anormal ürün stoğunun bulunmadığı görüldü.
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