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Güncel
İHA 14.11.2023 09:37

Jandarma 55 aracın trafiğe uygunluğunu denetledi

Aydın’da jandarma trafik ekipleri ölümlü kazaların önüne geçebilmek adına yaptığı çalışmalarda 55 aracın trafiğe uygunluğunu denetledi.

Jandarma 55 aracın trafiğe uygunluğunu denetledi

Ülkemiz genelinde başta otobüs, minibüs, kamyon ve çekicilerin karıştığı çok ölümlü kazaların ve yaralanmaların önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Trafik Jandarması Teknik İnceleme ve Denetim Timince araç muayene istasyonlarında olduğu gibi 55 aracın plaka, şase, motor numarası uygunluğu, fren ekipmanları, ışık donanımı, arka ve yan koruma çerçevesi ile arka işaret levhası, bulunması zorunlu olan donanımlar, duman ve gürültü durumu, lastik kontrolü, gabari ölçüleri, takoğraf, SRC, psikoteknik ve yetki belgesi kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerin il genelinde devam edeceği aktarıldı.

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