İzmir'de bir grup lise öğrencisi, depremi yaşayan çocukların yüzlerini güldürebilmek için ara tatillerini yarıda keserek okullarının atölyesinde bir araya gelip, depremzede çocuklar için oyuncak yaptı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 20 öğrenci, bölgedeki çocukların yüzlerini güldürebilmek için harekete geçti.

Çocukların oyuncaklarının enkazda kaldığını düşünen 20 öğrenci, minik yüreklerin yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için tatillerini yarıda keserek okularındaki atölyede bir araya geldi.

Bölgeye oyuncak gönderme isteklerini okul yönetimine ileten öğrenciler, tüm günlerini okullarında geçirerek 3 günde farklı boyutlarda atık malzemelerden oyuncak yaptı.

Öğrenciler, oyuncakların yanı sıra, evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri ve harçlıklarından aldıkları gıda maddelerini de kolilere koyarak deprem bölgesine gönderdi.

Öğrencilerden Emine Gül Köylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yiyecek İçicek Hizmetleri Bölümünde eğitim gördüğünü, depremin ardından okullarındaki farklı bölümlerde eğitim gören arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde böyle bir çalışmaya başlama kararı aldıklarını anlattı.

Türkiye'nin bir kez daha ne kadar büyük bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Köylü, şunları kaydetti:

"Herkes deprem bölgesine bir şekilde yardım etmek için o günden bu yana seferber oldu. Biz de arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yapmak için karar verdik. Okul idaremizde bizi kırmadı. Tatil olmasına rağmen bizim için atölyeleri açtı. Yanımızda oldular. Acı olayı biz de yaşayabilirdik. Onlara uzak olsak da yaptığımız oyuncaklar ve topladığımız yardımlarla bir nebze de olsa onların yanında olmaya çalışıyoruz. Beni en çok enkazlarda babaların çocuklarını korumak için kendilerini hiç düşünmeden feda etmeleri oldu. Arkadaşlarımız da çocuklar için oyuncak yaptı. Onların acılarını bir parçada olsa gönderdiğimiz oyuncakla unutturmak istiyoruz. En kısa sürede Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizi okulumuzda ağırlamak isteriz."

Ecem Erel de çocuk gelişimi bölümünde okuduğunu, depremden en çok çocukların etkilendiğini dile getirerek, "3 gün gibi kısa sürede yaptığımız el işi oyuncaklarla depremin olumsuz etkilerini onların yüzlerinden ve hafızalarından silmek istiyoruz. Çocuklar için oyuncak demek hayal dünyası demek. Biz gönderdiğimiz oyuncaklarla onların hayal dünyasının gelişmesini ve mutlu olmalarını istiyoruz. Onlar için oyuncak yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki onlara biraz da olsa o kötü olayı unutturalım." diye konuştu.

Okul müdürü İpek Çam, 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından öğrencilerin girişiminin kendilerini etkilediğini ve hemen çalışmalara başladıklarını söyledi.

Deprem sonrası bölgede yaşananları televizyonlardan takip ederken çocukların yüzündeki korkuyu gördüklerinde üzüldüklerini dile getiren Çam, "Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk da bölgede yaptığı ziyaretler sırasında, 'Ögrencilerimizin psikolojik desteğe çok ihtiyacı var.' demişti. Bu süreçte çocukların psikolojilerinin sağlıklı olması ailelere de olumlu yansıyacağını düşünerek öğrencilerimiz böyle bir çalışmaya imza attı. Türkiye çok büyük bir ülke, biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Milletimiz hangi etnik kökenden olursa olsun her zaman birbirine kenetlenmiş durumda. Biz değerlerine sahip çıkan böyle gençler yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Çam, öğrencilerinin başlattıkları çalışmayı okulların açılmasının ardından okul geneline yaymak istediklerini ifade etti.



