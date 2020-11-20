Türk Kızılay İzmir Şubesine, 30 Ekim'deki depremin ardından Türkiye'nin hemen her yerinden mektup ve hediyeler gönderildi. Hediye ve mektuplar, Gaziemir'deki Fuar İzmir'de oluşturulan yardım toplama holünde bir araya getiriliyor.

Tasnif edilen eşyalar arasında oyuncaklar, kalemler, çocuk giysilerinin yanı sıra kumbarada biriktirilmiş paralar dikkati çekiyor. Duygu dolu mesajlar taşıyan, çocukların yazdığı mektup ve yaptığı resimler de hediyeler arasında yer alıyor.

- Duygu dolu satırlar

Gönderdiği mektuba kendisi ve annesine ait HES kodunu ekleyen 6 yaşındaki Öykü, "Bu oyuncakları sizin için dezenfekte ettim. Umarım sizi de mutlu eder. Bugünlerin hemen geçmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullanmış.

3 yaşındaki Demir Yazıcı adına annesi tarafından yazılmış mektupta ise "Sevgili kardeşim, en sevdiğim arabamı seninle paylaşmak istedim. Umarım sen de benim kadar seversin. Hayat boyu hep mutlu olmanı dilerim. Tüm çocuklar mutlu olsun. Oynadıkça hep beni hatırla." ifadeleri yer alıyor.

İstanbul'dan yazan Birsen ise "Sevgili kardeşim bu battaniyeyi size çeyizimden gönderiyorum. O kadar üzüldüm ki Allah yardımcınız olsun. Rabb'im yaralarınızı bir an önce sarmak için kolaylıklar versin. Biz sizlere hep dua ediyoruz. Sizler de bizlere dua edin." şeklinde mesajı paylaşmış.

"Dayanışma duygusu acılarımızı azaltıyor"

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, AA muhabirine, İzmir depreminin ardından depremzedeler için seferber olduklarını söyledi.

Çocukların gönderdiği mektup ve hediyeler karşısında duygusal anlar yaşadıklarını belirten Özer, "Ne kadar duyarlı bir toplum olduğumuzu bu afetten sonra bir kez daha gördük. Benim de çocuklarım var. Çocuklar için sevdiği oyuncakları çok kıymetlidir ama bir çocuğumuz sırf depremi yaşayan bir yaşıtının mutlu olması için en sevdiği oyuncak arabasını göndermiş. İşte bu dayanışma duygusu belki de bizim acılarımızı azaltıyor." dedi.

Çocuklardan gelen mektup ve hediyeleri açarken gözyaşlarına hakimolamadıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun oyuncak alabilmek için kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere destek olmak için göndermesi beni çok etkileyen bir başka yardım oldu. Çocuklarımız onlar için çok değerli şeyleri gönderdi. Bundan daha güzeli olamaz. Gönderilen mektuplarda ve eşyalara dokunduğumuz zaman minik bir kalbin olduğunu hissediyoruz. Emin olun bunlar ufak tefek şeyler değil. Türkiye'nin bir yerinde bir acı yaşandı mı bunu tüm Türkiye hissediyor. Bunu çocuklarımızda görüyoruz. Türk Kızılay olarak çocuklarımızın gönderdiği bu emanetleri yerlerine ulaştıracağız."

