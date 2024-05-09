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Güncel
AA 09.05.2024 10:44

İzmir'deki Avrupa Film Günleri'nde 18 film gösterilecek

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği İzmir AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Avrupa Film Günleri" İzmir'de başladı.

İzmir'deki Avrupa Film Günleri'nde 18 film gösterilecek
[TRT Haber (arşiv)]

ESİAD'dan yapılan açıklamaya göre 9 Mayıs Avrupa Birliği Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Avrupa Film Günleri'nin açılış töreni İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, törendeki konuşmasında 28 yıldır İzmir AB Bilgi Merkezi'ne ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

AB-Türkiye ilişkilerinin çok yönlü olarak devam etmesini istediklerini kaydederek Zorlu, "Avrupa Birliği üyeliği ve her alanda AB normlarına uyum, Türkiye'nin vazgeçilmez hedefi olmalıdır. Önümüzdeki dönemde mevzuat uyum çalışmalarına geri dönülmesini, Gümrük Birliğinin güncellenmesini ve üyelik müzakerelerinin canlandırılmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransız Kültür Merkezi Direktörü José-Maria Queiros da organizasyona emek verenlere teşekkür ederek, "İzmir aslında sinemayı sinema yapan Mösyö Henri Langlois'in doğduğu şehirdir. Bundan dolayı oldukça fazla sinema etkinliğine sahibiz. Bunun yanı sıra kültür sanat alanının birçok farklı branşına dokunan etkinlikler de yapıyoruz, bunları partnerlerimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

AB üyesi ülkelerden 18 filmin İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterime sunulacağı etkinlik, 12 Mayıs'a kadar sürecek.

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