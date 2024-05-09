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Güncel
AA 09.05.2024 10:40

Giresun'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Giresun'da kitap okuma etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Giresun Şehit Enver Şahin Ortaokulu Kütüphanecilik Kulübünce ilçe meydanında organize edilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu.

Okulun Müdür Yardımcısı Selami Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, teknoloji bağımlılığın zararlarını vurguladı.

Giresun'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

"Bizler okuyacağız ki çocuklarımız da örnek olacak"

Aydın, "Hepimiz, 'Çocuklarımız kitap okumuyor' diyoruz. Sebeplerinden biri de telefon ile çok vakit geçirmekten kaynaklanıyor. Bizler okuyacağız ki çocuklarımız da örnek olacak. Bizler farkındalık oluşturmak adına böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı da katıldı.

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