Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.05.2024 10:34

Adana'da FETÖ'cü sanığa 7,5 yıl hapis

Adana'da, FETÖ sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'da FETÖ'cü sanığa 7,5 yıl hapis
[Fotoğraf: Getty Images]

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık H.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, lise öğrenciliği döneminde örgüte ait dershaneye gittiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve kod isim kullanarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

"Bylock kullanıcısı çıktı"

Savcı ayrıca, sanığın gizli sorumluların talimatıyla hareket ettiğini, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği ve örgütsel sohbet düzenlediğini, ByLock yazışmasında adının geçtiğini ve ByLock kullanıcısı olduğunu, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını ve "örgüt sorumlusu" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğünü kaydederek H.G.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık H.G., FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi

ETİKETLER
Adana FETÖ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Engelliler Haftası, farkındalık ve toplumsal katılımın önemini vurguluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı
11:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı
11:40
Afetlerde yerli ve milli arama kurtarma cihazları kullanılacak
11:33
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı
11:30
Caddeyi trafiğe kapatarak doğum günü kutlayan 3 kişiye para cezası
11:30
Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı yılın ilk 4 ayında arttı
Avanos'un kızıl toprağına beş kuşaktır şekil veriyorlar
Avanos'un kızıl toprağına beş kuşaktır şekil veriyorlar
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ