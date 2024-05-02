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Güncel
İHA 02.05.2024 13:12

İzmir'de zehir taciri torbacılara operasyon

İzmir merkezde 7 adres ve şehirlerarası otobüs terminalinde 2 otobüste yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

İzmir'de zehir taciri torbacılara operasyon

İzmir polisinden zehir tacirlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Konak, Çiğli ilçelerinde bulunan 7 adrese ve Bornova ilçesi şehirlerarası otobüs terminalinde 2 otobüse yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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