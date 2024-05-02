İzmir'de zehir taciri torbacılara operasyon

İzmir polisinden zehir tacirlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Konak, Çiğli ilçelerinde bulunan 7 adrese ve Bornova ilçesi şehirlerarası otobüs terminalinde 2 otobüse yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.