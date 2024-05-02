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Güncel
İHA 02.05.2024 12:32

Kastamonu’da taksi şoförünü bıçaklayıp başına kazmayla vurdu

Kastamonu’da taksi şoförlüğü yapan, aynı zamanda kafe işleten şahıs, çalışanı ile çıkan kavgada önce karnından bıçaklandı, ardından başına vurulan kazma ile darbe aldı. Ağır yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’da taksi şoförünü bıçaklayıp başına kazmayla vurdu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde taksi şoförlüğü yapan, aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile yanında çalışan E.B. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., iddialara göre Niyazi G.’yi karnından bıçakladı, baş bölgesine da kazma ile vurdu. Ağır yaralanan Niyazi G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnebolu’da baş bölgesine saplanan kazma çıkartılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Niyazi G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, E.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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