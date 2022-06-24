Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18, 20 ve 21 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyetleri esnasında 59 Afganistan, 54 Liberya ve 5 Yemen uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği öne sürülen şüpheliyi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.