Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 118 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18, 20 ve 21 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyetleri esnasında 59 Afganistan, 54 Liberya ve 5 Yemen uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği öne sürülen şüpheliyi de gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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