Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara ve esnafa destek olmak için başlatılan "veresiye defterlerini kapatalım" kampanyası 15 günde yüzlerce insanın yüzünü güldürdü.

Hayırseverler 430 vatandaşın 175 bin liralık borcunu ödeyip veresiye defterlerindeki borç yükünü hafifletirken, ödeme alan 55 bakkal rahat bir nefes aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çağrılarına yanıt veren hayırseverlere teşekkür etti.

Batur, kampanyanın devam ettiğini hatırlatarak, hayırseverlerin desteklerinin süreceğine inandığını sözlerine ekledi.