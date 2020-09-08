İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Takip sonucu durdurulan araçta 1 kilo 725 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Yine ekiplerce bir depoya gerçekleştirilen operasyonda da 2'si Arnavut uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda 62 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.

6 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürüyor.