İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Günaltay Mahallesi'nde Ö.G., B.G., Ö.Y. ve İ.A. ile motosikletli 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobille gelen şüpheliler de silahla kavgaya dahil oldu.

Taraflar arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Ö.G, B.G, Ö.Y. ve İ.A. yaralandı.

Bir kişinin hayati tehlikesi bulunuyor

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahla yaralanan Ö.G'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Polis, kavgada bıçak kullandığı belirlenen V.Ç. ve silahla saldıran M.A. ile kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.