İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alınan bilgiye göre, Bahariye Mahallesi Hidayet Erzeybek Sokak'ta Aykut Ç. (25) kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce darp edildikten sonra bacağından ve karın boşluğundan silahla vuruldu.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.