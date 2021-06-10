Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de sağanak etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
İzmir şehir merkezinde sağanak etkili oluyor.
Sabah saatlerinde güneşin kendini gösterdiği kentte, gök gürültülü kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı mekanlara atmaya çalıştı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanağın öngörüldüğü kentte, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Etiketler: Sağanak Yağış Hava Durumu
Son Haberler
- 17:32
- 17:30
- 17:15
- 17:15
- 17:13
Sıradaki Haber
Tarsus'ta ekilen yerli cins Kundura buğdayının ilk hasadı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz