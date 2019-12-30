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İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti30 Aralık 2019 Pazartesi 15:26 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 15:27
İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Güzelyalı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mevlüt A'ya, Nuri Y. (21), yönetimindeki 41 V 1101 plakalı otomobil çarptı.
Mevlüt A, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA