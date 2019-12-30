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Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu30 Aralık 2019 Pazartesi 14:48 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:53
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgaların getirdiği tonlarca ağırlıktaki demir platform karaya vurdu.
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgaların getirdiği tonlarca ağırlıktaki demir platform karaya vurdu.
İlçede sağanak ve rüzgarla birlikte yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle yaklaşık 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğundaki demir platform karaya sürüklendi.
Kahyalar Mahallesi sahiline vuran ve nereden geldiği henüz tespit edilemeyen platformu görenler şaşkınlık yaşadı.
Platformu yakından görmek isteyen birçok kişi sahile geldi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Çetin, çevre kirliliğine yol açmasından endişe duydukları platformun kaldırılması için yetkililere başvurduklarını söyledi.
Kaynak: AA