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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı30 Aralık 2019 Pazartesi 14:55 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 15:03
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Göktepe ve Yılanlı mevkisine kar yağdı.
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek, mangal yaptı, kar topu oynadı.
Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bölgede yol açma ve tuzlama çalışması yürütüldü.
Kaynak: AA