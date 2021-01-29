Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ödemiş'ten Kayaköy Mahallesi'ne giden Erhan A. idaresindeki otomobil, Demircili Mahallesi Tahtacıkuyu mevkisinde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.
Otomobildeki Emre B. ve Sergen M. kaza yerinde yaşamını yitirdi, Onur K. ve İsmail T. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun kaza haberini duyunca olay yerine gittiklerini söyledi. Coşkun, "Otomobil adeta demir yığınına dönmüş durumdaydı." dedi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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