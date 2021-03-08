Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de okulda kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Konak ilçesinde okulda kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni yaşamını yitirdi.
Karataş Anadolu Lisesinde görevli beden eğitimi öğretmeni ders sırasında aniden fenalaştı.
İhbar üzerine okula 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Öğretmen sınıfta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Daha önce başka bir okulda görevli olan öğretmenin Karataş Anadolu Lisesindeki ilk günü olduğu öğrenildi.
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