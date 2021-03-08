Karataş Anadolu Lisesinde görevli beden eğitimi öğretmeni ders sırasında aniden fenalaştı.

İhbar üzerine okula 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Öğretmen sınıfta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daha önce başka bir okulda görevli olan öğretmenin Karataş Anadolu Lisesindeki ilk günü olduğu öğrenildi.