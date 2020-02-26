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İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Bayraklı ilçesi'nin Anadolu Caddesi Karşıyaka istikametinde seyir halindeki Burak Gizeler (29) yönetimindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gizeler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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