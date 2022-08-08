B.D. idaresindeki minibüs, İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova sınırlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Albayrak'a çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk babası Albayrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fırat Albayrak'ın, İzmir'de CHP'den 2015 seçimlerinde 1. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı olan iş insanı Muhsin Kurt'un damadı olduğu öğrenildi.