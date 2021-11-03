İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Şenol Kurt, okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, önleyici polislik kapsamında hazırladıkları "Mutlu Bakış" projesi ile bu öğretim yılında kentteki 50 bin lise öğrencisi ile üniversite sınavına hazırlanan 10 bin öğrenciye ulaşmayı istediklerini bildirdi.

Suç odaklarının yapacağı eylemleri gerçekleştirmek için insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Kurt, "Bu örgütler, 14-24 yaş arasındaki gençlerimizi hedeflemektedirler. Biz önleyici faaliyetler kapsamında sizleri bilgilendiriyoruz. İnteraktif yöntemlerle nasıl algı oluşturulduğunu, geliştirildiğini ve manipüle yöntemlerini anlatmaya çalışacağız. Suç odaklarının eleman temin etme yöntemlerini araştırdık ve projemizi bu yönde geliştirdik." diye konuştu.

Sunumda, terör örgütlerinin propaganda yöntemleri ile eleman temin etme sürecinde istismar ettikleri konular ve pratik uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, sunuma interaktif katılım gösteren öğrencilere hediye verdi.