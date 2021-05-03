İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laka, Eğridere ve Gökdere mahallelerinde bulunan depolarda kumar oynandığını belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 kişiye kumar oynamak suçundan 34 bin 736 lira ceza kesildi.

Salgın kurallarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle de 41 kişiye 142 bin 229 lira ceza uygulandı.

Ayrıca 3 kişi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatıldı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.