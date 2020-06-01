İzmir, Karşıyaka ile Bayraklı ilçeleri arasındaki Altınyol, Konak ilçesindeki Yeşildere ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı cadde ve sokaklarda da trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

Özel araçları olanların, çoğunlukla toplu ulaşımı tercih etmedikleri gözlendi.