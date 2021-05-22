Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Karaburun-İzmir kara yolu Karapınar mevkisinde farklı yönde seyreden İlkay Umut Ş. idaresindeki kamyonet ile Sedat Ş.'nin kullandığı minibüs çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs şoförünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Minibüsteki 2 kişi ile kamyonet sürücüsü ve eşi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Başka hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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