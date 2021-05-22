Karaburun-İzmir kara yolu Karapınar mevkisinde farklı yönde seyreden İlkay Umut Ş. idaresindeki kamyonet ile Sedat Ş.'nin kullandığı minibüs çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs şoförünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Minibüsteki 2 kişi ile kamyonet sürücüsü ve eşi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başka hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.