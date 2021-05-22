Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te bir minibüs seyir halindeyken yandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Söğüt-Bozüyük kara yolunda seyreden Fikri E. idaresindeki minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek araçtaki 4 yolcuyu indirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsteki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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