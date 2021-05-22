İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çorum'da 2011'de "kasten adam öldürme ve silahlı tehdit" suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin U.'nun İzmir'de olduğunu tespit etti.

Takibe alınan şüpheli, ikizine ait otomobille seyir halindeyken Seferihisar ilçesinde durduruldu.

Kardeşi Hasan U.'ya ait kimliği ibraz eden şüpheli, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Çapraz sorguya alınan şüphelinin ifadesinde yıllardır ikiz kardeşine ait kimliği kullandığını ve kaçmaktan yorulduğunu söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.