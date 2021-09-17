Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de eski eşinin silahla yaraladığı kişi cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de, eski eşi tarafından tabancayla ateş edilerek yaralanan S.E, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.
Konak ilçesinde yaşayan A.D. isimli kadın, 7 Eylül'de eski eşi S.E'yi tabancayla vurarak yaraladı.
Tutuklanan A.D, eski eşini, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu için yaraladığını ileri sürdü, ardından da suç duyurusunda bulundu.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
A.D'nin avukatı Abdi Yaşar, gazetecilere, "Anne A.D'yi cezaevinden çıkarana kadar hukuk mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.
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