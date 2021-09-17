Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 289 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 289 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalına operasyon düzenledi.
Ekipler, aramalar sırasında, dere yatağındaki ağaçlık bölgede kurutulmaya bırakılan 289 kilogram kubar esrar buldu.
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