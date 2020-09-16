İzmir'in Bornova ilçesinde alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi 364 sokakta 35 AK 6019 plakalı otomobil ile Ömer Faruk G'nin yanına yaklaşan 3 şüpheli, Ömer Faruk G'yi bıçakla boğazından yaraladıktan sonra yanında bulunan 250 bin lirasını alarak kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ömer Faruk G. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Araçla kaçan şüpheliler, kısa süre sonra Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan atıl durumdaki bir fabrikanın demir parmaklıklarına ve ağaca çarptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerden Bahadır L'yi gözaltına aldı.

Otomobili inceleyen ekipler araçta bulunan yaklaşık 250 bin lirayı ele geçirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.