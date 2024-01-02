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Güncel
AA 02.01.2024 15:41

İzmir'de asayiş uygulamalarında 582 kişi tutuklandı

İzmir'de 2023 yılında yapılan 28 ayrı asayiş uygulamasında yakalanan 582 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de asayiş uygulamalarında 582 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2023'te 28 ayrı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 1037 ruhsatsız tabanca, 198 ruhsatsız pompalı tüfek, 175 kurusıkı tabanca, 10 bin 102 fişek, 69 kilo 885 gram sentetik uyuşturucu, 130 bin 871 uyuşturucu hap, 3 kilo 361 gram kokain, 189 kilo 7 gram eroin, 173 bin 756 paket kaçak sigara, 3 bin 61 litre kaçak içki, 367 çalıntı motosiklet ile 201 şase ve motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Uygulamalarda 3 bin 81 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 582'si tutuklandı.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 9 bin 853 kişi ile yoklama kaçağı 9 bin 448 kişi de yakalandı.

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