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İzmir'de 6 bin 672 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 672 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ruhsatsız depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 bin 672 litre sahte içki ele geçirildi. A.T. gözaltına alındı.
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