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İzmir'de 474 litre sahte şarap ele geçirildi25 Aralık 2019 Çarşamba 11:12 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:13
İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda, 474 litre sahte şaraba el konuldu.
[Fotoğraf: AA]
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde A.A'nın sahte içki üretip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, şişe ve plastik bidonlara doldurulmuş 474 litre sahte şarap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA