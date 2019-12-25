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DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı25 Aralık 2019 Çarşamba 10:55 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 10:58
Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi, Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün kentteki faaliyetlerine yönelik çalışmalarda 3 şüphelinin yasal olmayan yollardan çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Polisin düzenlediği operasyonda, Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isteyen 3 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA