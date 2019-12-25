Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açılamada, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerden 3'ünü yakaladığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA