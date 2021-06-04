Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tesiste 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tesiste atık ürünlerden kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen polis, belirtilen adreste 16 bin 600 litre karışımlı akaryakıt tespit etti.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Akaryakıt
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