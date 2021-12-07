Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 03:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 14 bin 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf:AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir depoda 14 bin 635 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bir depoya baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 14 bin 635 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Depoda bulunan B.A. gözaltına alındı.
Şüpheli, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık
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