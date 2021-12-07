Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu olacak.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16 , Ağrı'da 13, Kars'ta 12, Erzurum'da 8, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3, Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 10, Iğdır ve Erzincan'da 9, Kars'ta 5, Ağrı'da 4, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor.