Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 03:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 537 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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