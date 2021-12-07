Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organize ettiği etkinliğe katılan yaklaşık 450 kişi, araçlarla Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'ne götürüldü.

Katılımcılar, sonbahar renklerine bezenmiş Adır Çeşmesi ve Amik Kalesi bölgesindeki 6 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte yamaç paraşütü yapıldı, Van Gölü kıyısından çöp toplandı.

Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Doğasever Şilan Aykut, etkinliği çok beğendiğini belirterek, "Bizim için çok iyi bir etkinlik oldu. Geldiğimiz yerler önceden bize söyleniyor. Böyle etkinliklerin sürekli yapılması gerekiyor." dedi.

Üniversitesi öğrencisi İremnur Suçin ise "Böyle etkinlikleri yapma imkanı her zaman bulamıyoruz. Bize bu imkanı veren Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.